Сьогоднішня ціна Sense4FIT (SFIT)

Поточна ціна Sense4FIT (SFIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SFIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sense4FIT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 466.74 USD

- зміна ціни Sense4FIT протягом дня — -4.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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