Сьогоднішня ціна Senku Ishigami by Virtuals (SENKU)

Поточна ціна Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 820.74K USD. Ціна SENKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Senku Ishigami by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.86K USD

- зміна ціни Senku Ishigami by Virtuals протягом дня — +110.31%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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