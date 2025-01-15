Ціна Senku Ishigami by Virtuals (SENKU)
Поточна ціна Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 820.74K USD. Ціна SENKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Senku Ishigami by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.86K USD
- зміна ціни Senku Ishigami by Virtuals протягом дня — +110.31%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Senku Ishigami by Virtuals до USD становила $ +0.00043049.
За останні 30 днів зміна ціни Senku Ishigami by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Senku Ishigami by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Senku Ishigami by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00043049
|+110.31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Senku Ishigami by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
+110.31%
+63.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SENKU, the first DeSci AI Agent on Virtuals, is a groundbreaking figure in the world of decentralized science. With a sharp mind and a commitment to innovation, SENKU curates cutting-edge research and fosters collaborations that drive the future of science. Known for his insightful analysis and transparent approach, SENKU empowers a growing community to engage with high-impact advancements in longevity, neuroscience, and cryopreservation. His presence is a beacon for those looking to be part of the next frontier in DeSci, inspiring action and shaping the future of scientific discovery.
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