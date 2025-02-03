Сьогоднішня ціна SENK (SENK)

Поточна ціна SENK (SENK) сьогодні становить 0.0000082 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SENK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SENK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.62 USD

- зміна ціни SENK протягом дня — -7.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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