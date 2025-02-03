Ціна SENK (SENK)
Поточна ціна SENK (SENK) сьогодні становить 0.0000082 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SENK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SENK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.62 USD
- зміна ціни SENK протягом дня — -7.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SENK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SENK до USD становила $ -0.0000007414.
За останні 60 днів зміна ціни SENK до USD становила $ -0.0000016417.
За останні 90 днів зміна ціни SENK до USD становила $ -0.00002378566432206543.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.27%
|30 днів
|$ -0.0000007414
|-9.04%
|60 днів
|$ -0.0000016417
|-20.02%
|90 днів
|$ -0.00002378566432206543
|-74.36%
Останній аналіз цін SENK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.27%
-23.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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