Ціна Sendr (SENDR)
Поточна ціна Sendr (SENDR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.63K USD. Ціна SENDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sendr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.70 USD
- зміна ціни Sendr протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
Отримуйте оновлення цін SENDR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SENDR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sendr до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sendr до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sendr до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sendr до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-21.57%
|60 днів
|$ 0
|-87.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sendr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sendr is a DAO Governed Escrow aiming to secure cryptocurrency payments of all kinds. Payments can be made in ETH, stables, or any ERC20 token. Payment releases can be time based, price milestone based, or based on the agreement between the payor and the payee. Any payment disputes are resolved by holders of the $SENDR token participating in the DAO. DAO members are rewarded in $SENDR for helping resolve disputes - $SENDR holders may also earn through staking.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SENDR до AUD
A$--
|1 SENDR до GBP
￡--
|1 SENDR до EUR
€--
|1 SENDR до USD
$--
|1 SENDR до MYR
RM--
|1 SENDR до TRY
₺--
|1 SENDR до JPY
¥--
|1 SENDR до RUB
₽--
|1 SENDR до INR
₹--
|1 SENDR до IDR
Rp--
|1 SENDR до PHP
₱--
|1 SENDR до EGP
￡E.--
|1 SENDR до BRL
R$--
|1 SENDR до CAD
C$--
|1 SENDR до BDT
৳--
|1 SENDR до NGN
₦--
|1 SENDR до UAH
₴--
|1 SENDR до VES
Bs--
|1 SENDR до PKR
Rs--
|1 SENDR до KZT
₸--
|1 SENDR до THB
฿--
|1 SENDR до TWD
NT$--
|1 SENDR до CHF
Fr--
|1 SENDR до HKD
HK$--
|1 SENDR до MAD
.د.م--