Сьогоднішня ціна Sendr (SENDR)

Поточна ціна Sendr (SENDR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.63K USD. Ціна SENDR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sendr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.70 USD

- зміна ціни Sendr протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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