Токеноміка Sendor (SENDOR) Дізнайтеся ключову інформацію про Sendor (SENDOR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sendor (SENDOR) The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape. Офіційний вебсайт: https://sendorcoin.com/ Купити SENDOR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sendor (SENDOR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sendor (SENDOR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 116,33K $ 116,33K $ 116,33K Загальна пропозиція: $ 990,08M $ 990,08M $ 990,08M Циркуляційна пропозиція: $ 990,08M $ 990,08M $ 990,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 116,33K $ 116,33K $ 116,33K Історичний максимум: $ 0,01131587 $ 0,01131587 $ 0,01131587 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0001175 $ 0,0001175 $ 0,0001175 Дізнайтеся більше про ціну Sendor (SENDOR)

Токеноміка Sendor (SENDOR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sendor (SENDOR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SENDOR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SENDOR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SENDOR, досліджуйте ціну токена SENDOR в реальному часі!

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