Ціна Sendor (SENDOR)
Поточна ціна Sendor (SENDOR) сьогодні становить 0.00165718 USD з ринковою капіталізацією $ 1.63M USD. Ціна SENDOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sendor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 195.10K USD
- зміна ціни Sendor протягом дня — -21.45%
- циркуляційна пропозиція – 990.11M USD
Отримуйте оновлення цін SENDOR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SENDOR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sendor до USD становила $ -0.00045280228210739.
За останні 30 днів зміна ціни Sendor до USD становила $ -0.0012342875.
За останні 60 днів зміна ціни Sendor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sendor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00045280228210739
|-21.45%
|30 днів
|$ -0.0012342875
|-74.48%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sendor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
-21.45%
-6.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SENDOR до AUD
A$0.002651488
|1 SENDOR до GBP
￡0.0013091722
|1 SENDOR до EUR
€0.001574321
|1 SENDOR до USD
$0.00165718
|1 SENDOR до MYR
RM0.0074075946
|1 SENDOR до TRY
₺0.0583658796
|1 SENDOR до JPY
¥0.261337286
|1 SENDOR до RUB
₽0.1739873282
|1 SENDOR до INR
₹0.1415894592
|1 SENDOR до IDR
Rp26.7287059354
|1 SENDOR до PHP
₱0.0962490144
|1 SENDOR до EGP
￡E.0.0842841748
|1 SENDOR до BRL
R$0.0102910878
|1 SENDOR до CAD
C$0.0023697674
|1 SENDOR до BDT
৳0.1980827254
|1 SENDOR до NGN
₦2.5652814964
|1 SENDOR до UAH
₴0.0695352728
|1 SENDOR до VES
Bs0.08451618
|1 SENDOR до PKR
Rs0.4613423402
|1 SENDOR до KZT
₸0.8676331608
|1 SENDOR до THB
฿0.0563772636
|1 SENDOR до TWD
NT$0.0543720758
|1 SENDOR до CHF
Fr0.001491462
|1 SENDOR до HKD
HK$0.0128597168
|1 SENDOR до MAD
.د.م0.0167209462