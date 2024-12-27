Сьогоднішня ціна Sendor (SENDOR)

Поточна ціна Sendor (SENDOR) сьогодні становить 0.00165718 USD з ринковою капіталізацією $ 1.63M USD. Ціна SENDOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sendor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 195.10K USD

- зміна ціни Sendor протягом дня — -21.45%

- циркуляційна пропозиція – 990.11M USD

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