Ціна Sendit (SENDIT)
Поточна ціна Sendit (SENDIT) сьогодні становить 0.00001628 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SENDIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sendit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.56 USD
- зміна ціни Sendit протягом дня — -20.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SENDIT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SENDIT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sendit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sendit до USD становила $ -0.0000069368.
За останні 60 днів зміна ціни Sendit до USD становила $ -0.0000102495.
За останні 90 днів зміна ціни Sendit до USD становила $ -0.000010643396152184776.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-20.06%
|30 днів
|$ -0.0000069368
|-42.60%
|60 днів
|$ -0.0000102495
|-62.95%
|90 днів
|$ -0.000010643396152184776
|-39.53%
Останній аналіз цін Sendit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.29%
-20.06%
-26.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sendit is an erc20 on Base, capturing the "Sendit" meme. It is used as a reward system for content creators from art to extreme sports and will have it's own L3 soon.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SENDIT до AUD
A$0.0000265364
|1 SENDIT до GBP
￡0.0000131868
|1 SENDIT до EUR
€0.0000157916
|1 SENDIT до USD
$0.00001628
|1 SENDIT до MYR
RM0.0000730972
|1 SENDIT до TRY
₺0.000584452
|1 SENDIT до JPY
¥0.0025349588
|1 SENDIT до RUB
₽0.0016270232
|1 SENDIT до INR
₹0.0014189648
|1 SENDIT до IDR
Rp0.2668852032
|1 SENDIT до PHP
₱0.0009551476
|1 SENDIT до EGP
￡E.0.0008284892
|1 SENDIT до BRL
R$0.0000950752
|1 SENDIT до CAD
C$0.0000239316
|1 SENDIT до BDT
৳0.0020120452
|1 SENDIT до NGN
₦0.0273613076
|1 SENDIT до UAH
₴0.0006879928
|1 SENDIT до VES
Bs0.00094424
|1 SENDIT до PKR
Rs0.0046026816
|1 SENDIT до KZT
₸0.0085504188
|1 SENDIT до THB
฿0.0005549852
|1 SENDIT до TWD
NT$0.0005406588
|1 SENDIT до CHF
Fr0.0000148148
|1 SENDIT до HKD
HK$0.0001268212
|1 SENDIT до MAD
.د.م0.0001655676