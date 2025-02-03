Ціна Sendex AI (SENDEX)
Поточна ціна Sendex AI (SENDEX) сьогодні становить 0.052385 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SENDEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sendex AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.47K USD
- зміна ціни Sendex AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sendex AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sendex AI до USD становила $ -0.0317420202.
За останні 60 днів зміна ціни Sendex AI до USD становила $ -0.0463701019.
За останні 90 днів зміна ціни Sendex AI до USD становила $ -0.3599666720257444.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0317420202
|-60.59%
|60 днів
|$ -0.0463701019
|-88.51%
|90 днів
|$ -0.3599666720257444
|-87.29%
Останній аналіз цін Sendex AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Request Cryptocurrency Payments and Create Invoices Anonymously! Sendex AI is a complete anonymous tool which can help users to request payments and send cryptocurrencies in a full privacy process without sender's or receiver's wallet be traceable to anyone.
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