Інформація щодо ціни SenaraFlow (SNFL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +0,38% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,38%

Актуальна ціна SenaraFlow (SNFL) становить --. За останні 24 години SNFL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SNFL становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SNFL змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SenaraFlow (SNFL)

Ринкова капіталізація $ 4,52K$ 4,52K $ 4,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,88K$ 4,88K $ 4,88K Циркуляційне постачання 925,59M 925,59M 925,59M Загальна пропозиція 999 791 694,124134 999 791 694,124134 999 791 694,124134

Поточна ринкова капіталізація SenaraFlow — $ 4,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SNFL — 925,59M, зі загальною пропозицією 999791694.124134. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,88K.