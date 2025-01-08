Ціна SelfieSteve (SSE)
Поточна ціна SelfieSteve (SSE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.37K USD. Ціна SSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SelfieSteve:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.57 USD
- зміна ціни SelfieSteve протягом дня — -7.27%
- циркуляційна пропозиція – 998.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SelfieSteve до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SelfieSteve до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SelfieSteve до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SelfieSteve до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.27%
|30 днів
|$ 0
|-15.78%
|60 днів
|$ 0
|+15.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SelfieSteve: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-7.27%
+6.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SelfieSteve takes selfies throughout iconic events in history, pop culture and current events.
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