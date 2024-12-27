Сьогоднішня ціна SelfieDogCoin (SELFIE)

Поточна ціна SelfieDogCoin (SELFIE) сьогодні становить 0.00901259 USD з ринковою капіталізацією $ 9.01M USD. Ціна SELFIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SelfieDogCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 652.06K USD

- зміна ціни SelfieDogCoin протягом дня — +0.78%

- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD

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