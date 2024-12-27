Ціна SelfieDogCoin (SELFIE)
Поточна ціна SelfieDogCoin (SELFIE) сьогодні становить 0.00901259 USD з ринковою капіталізацією $ 9.01M USD. Ціна SELFIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SelfieDogCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 652.06K USD
- зміна ціни SelfieDogCoin протягом дня — +0.78%
- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SelfieDogCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SelfieDogCoin до USD становила $ -0.0044717362.
За останні 60 днів зміна ціни SelfieDogCoin до USD становила $ -0.0071804043.
За останні 90 днів зміна ціни SelfieDogCoin до USD становила $ -0.010180425021659956.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.78%
|30 днів
|$ -0.0044717362
|-49.61%
|60 днів
|$ -0.0071804043
|-79.67%
|90 днів
|$ -0.010180425021659956
|-53.04%
Останній аналіз цін SelfieDogCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.13%
+0.78%
-1.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme coin on solana, uniting people worldwide with taking a selfie with a dog
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