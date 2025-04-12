Сьогоднішня ціна SELFCrypto (SELF)

Поточна ціна SELFCrypto (SELF) сьогодні становить 0.00145235 USD з ринковою капіталізацією $ 267.76K USD. Ціна SELF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SELFCrypto:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SELFCrypto протягом дня — +2.83%

- циркуляційна пропозиція – 184.36M USD

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