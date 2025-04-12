Сьогоднішня ціна Self Token (SELF)

Поточна ціна Self Token (SELF) сьогодні становить 0.173176 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SELF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Self Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Self Token протягом дня — +1.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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