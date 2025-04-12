Ціна Self Token (SELF)
Поточна ціна Self Token (SELF) сьогодні становить 0.173176 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SELF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Self Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Self Token протягом дня — +1.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Self Token до USD становила $ +0.00214127.
За останні 30 днів зміна ціни Self Token до USD становила $ -0.0040320568.
За останні 60 днів зміна ціни Self Token до USD становила $ -0.0173167514.
За останні 90 днів зміна ціни Self Token до USD становила $ -0.04695459787982972.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00214127
|+1.25%
|30 днів
|$ -0.0040320568
|-2.32%
|60 днів
|$ -0.0173167514
|-9.99%
|90 днів
|$ -0.04695459787982972
|-21.33%
Останній аналіз цін Self Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+1.25%
-3.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SelfToken is related to SelfMaker Group, the cutting-edge automation company. SelfMaker builds automation devices and tools for simplifying self-service and integrating seamlessly with applications.
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