Ціна Selen Ai (SELEN)
Поточна ціна Selen Ai (SELEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 177,51K USD. Ціна SELEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Selen Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Selen Ai протягом дня — +69,26%
- циркуляційна пропозиція – 974,72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Selen Ai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Selen Ai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Selen Ai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Selen Ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+69,26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Selen Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+23,29%
+69,26%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Selen AI is an AI-powered platform on Solana, designed to enhance crypto trading and liquidity management for retail traders and token issuers. It integrates advanced tools into a user-friendly interface, enabling real-time decision-making without requiring deep technical expertise. Key features include a Volume-Sniping Engine for detecting and executing trades on liquidity surges, AI-driven copy-trading on Solana’s Zeta perpetual markets, and a Volume-Booster for market-making to improve order book depth. Additional tools like the New-Token Sniper and AI Pools-Filter use predictive models to identify high-potential tokens and low-risk liquidity pools. The SELEN token is used for accessing premium features, paying transaction fees, and participating in future DAO governance. Built-in risk management, including VaR caps and max-drawdown halts, ensures safer trading. Selen AI leverages time-series transformers and low-latency execution to provide precise, automated trading and liquidity strategies, making professional-grade tools accessible to all users.
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