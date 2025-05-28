Сьогоднішня ціна Selen Ai (SELEN)

Поточна ціна Selen Ai (SELEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 177,51K USD. Ціна SELEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Selen Ai:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Selen Ai протягом дня — +69,26%

- циркуляційна пропозиція – 974,72M USD

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