Ціна sekoia by Virtuals (SEKOIA)
Поточна ціна sekoia by Virtuals (SEKOIA) сьогодні становить 0.04436021 USD з ринковою капіталізацією $ 44.37M USD. Ціна SEKOIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sekoia by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.33M USD
- зміна ціни sekoia by Virtuals протягом дня — +25.18%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sekoia by Virtuals до USD становила $ +0.00892227.
За останні 30 днів зміна ціни sekoia by Virtuals до USD становила $ +0.0428930759.
За останні 60 днів зміна ціни sekoia by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни sekoia by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00892227
|+25.18%
|30 днів
|$ +0.0428930759
|+96.69%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін sekoia by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.60%
+25.18%
+132.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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