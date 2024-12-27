Сьогоднішня ціна sekoia by Virtuals (SEKOIA)

Поточна ціна sekoia by Virtuals (SEKOIA) сьогодні становить 0.04436021 USD з ринковою капіталізацією $ 44.37M USD. Ціна SEKOIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sekoia by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.33M USD

- зміна ціни sekoia by Virtuals протягом дня — +25.18%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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