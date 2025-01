Що таке Sekai DAO ( SEKAI)

The first ever multi-utility token to provide a tax system on SPL! 2% taxes on buys and sales. 🛠Utility🛠 🪙 SPL & Token 2022 Token Creator ✅ 🛠 Token Tools ✅ ⭐️TG Token Launcher 🟡 🔒 Token Marketing & Incubation ✅ ➕ CEX Listing(s) & CMC Fast Track 💸Rewards💸 💎 Airdrops 1% supply of all future launches on the launchpad 🔑 Early access to new projects! 💰 Stake tokens for up to 1000% APY* 🛠Earn Launchpad revenue based upon how many tokens you hold

Ресурс Sekai DAO (SEKAI) Офіційний вебсайт