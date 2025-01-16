Ціна Sekai DAO (SEKAI)
Поточна ціна Sekai DAO (SEKAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SEKAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sekai DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.80 USD
- зміна ціни Sekai DAO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SEKAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SEKAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sekai DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sekai DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sekai DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sekai DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+23.40%
|60 днів
|$ 0
|-21.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sekai DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+38.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first ever multi-utility token to provide a tax system on SPL! 2% taxes on buys and sales. 🛠Utility🛠 🪙 SPL & Token 2022 Token Creator ✅ 🛠 Token Tools ✅ ⭐️TG Token Launcher 🟡 🔒 Token Marketing & Incubation ✅ ➕ CEX Listing(s) & CMC Fast Track 💸Rewards💸 💎 Airdrops 1% supply of all future launches on the launchpad 🔑 Early access to new projects! 💰 Stake tokens for up to 1000% APY* 🛠Earn Launchpad revenue based upon how many tokens you hold
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SEKAI до AUD
A$--
|1 SEKAI до GBP
￡--
|1 SEKAI до EUR
€--
|1 SEKAI до USD
$--
|1 SEKAI до MYR
RM--
|1 SEKAI до TRY
₺--
|1 SEKAI до JPY
¥--
|1 SEKAI до RUB
₽--
|1 SEKAI до INR
₹--
|1 SEKAI до IDR
Rp--
|1 SEKAI до PHP
₱--
|1 SEKAI до EGP
￡E.--
|1 SEKAI до BRL
R$--
|1 SEKAI до CAD
C$--
|1 SEKAI до BDT
৳--
|1 SEKAI до NGN
₦--
|1 SEKAI до UAH
₴--
|1 SEKAI до VES
Bs--
|1 SEKAI до PKR
Rs--
|1 SEKAI до KZT
₸--
|1 SEKAI до THB
฿--
|1 SEKAI до TWD
NT$--
|1 SEKAI до CHF
Fr--
|1 SEKAI до HKD
HK$--
|1 SEKAI до MAD
.د.م--