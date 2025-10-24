Інформація щодо ціни SEKA (SEKA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00128193$ 0,00128193 $ 0,00128193 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +2,12% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,15% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,15%

Актуальна ціна SEKA (SEKA) становить --. За останні 24 години SEKA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SEKA становить $ 0,00128193, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SEKA змінився на -0,00% за останню годину, +2,12% за 24 години та на -14,15% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SEKA (SEKA)

Ринкова капіталізація $ 223,89K$ 223,89K $ 223,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 223,89K$ 223,89K $ 223,89K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SEKA — $ 223,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SEKA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 223,89K.