Сьогоднішня ціна SEIYAN

Поточна ціна SEIYAN (SEIYAN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SEIYAN до USD становить $ 0 за SEIYAN.

SEIYAN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 92.923, з циркуляційною пропозицією у 776,75M SEIYAN. Протягом останніх 24 годин SEIYAN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,071105, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SEIYAN змінився на -%1,21 за останню годину та на +%1,67 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,82.

Ринкова інформація щодо SEIYAN (SEIYAN)

Ринкова капіталізація $ 92,92K$ 92,92K $ 92,92K Обсяг (за 24 год) $ 6,82$ 6,82 $ 6,82 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 119,63K$ 119,63K $ 119,63K Циркуляційне постачання 776,75M 776,75M 776,75M Загальна пропозиція 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація SEIYAN — $ 92,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,82. Циркуляційна пропозиція SEIYAN — 776,75M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 119,63K.