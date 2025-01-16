Ціна Seiren Games Network (SERG)
Поточна ціна Seiren Games Network (SERG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SERG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Seiren Games Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.03K USD
- зміна ціни Seiren Games Network протягом дня — +0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SERG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SERG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Seiren Games Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Seiren Games Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Seiren Games Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Seiren Games Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.06%
|30 днів
|$ 0
|+20.06%
|60 днів
|$ 0
|+46.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Seiren Games Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.06%
+0.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SERG is the cryptocurrency used by Seiren Games. A project of AOK Network, a company that provides an ecosystem of interconnected blockchain-based products. SERG Network is a Web 3.0 GameFi aggregator and integrated service provider supporting all types of blockchain games. We enable users to issue game NFTs with one click and make it easy to transform traditional games into blockchain games.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SERG до AUD
A$--
|1 SERG до GBP
￡--
|1 SERG до EUR
€--
|1 SERG до USD
$--
|1 SERG до MYR
RM--
|1 SERG до TRY
₺--
|1 SERG до JPY
¥--
|1 SERG до RUB
₽--
|1 SERG до INR
₹--
|1 SERG до IDR
Rp--
|1 SERG до PHP
₱--
|1 SERG до EGP
￡E.--
|1 SERG до BRL
R$--
|1 SERG до CAD
C$--
|1 SERG до BDT
৳--
|1 SERG до NGN
₦--
|1 SERG до UAH
₴--
|1 SERG до VES
Bs--
|1 SERG до PKR
Rs--
|1 SERG до KZT
₸--
|1 SERG до THB
฿--
|1 SERG до TWD
NT$--
|1 SERG до CHF
Fr--
|1 SERG до HKD
HK$--
|1 SERG до MAD
.د.م--