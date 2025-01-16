Ціна Seipex Credits (SPEX)
Поточна ціна Seipex Credits (SPEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Seipex Credits:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.87 USD
- зміна ціни Seipex Credits протягом дня — -3.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Seipex Credits до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Seipex Credits до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Seipex Credits до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Seipex Credits до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.16%
|30 днів
|$ 0
|-74.87%
|60 днів
|$ 0
|-66.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Seipex Credits: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.79%
-3.16%
-15.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The token that fuels the Seipex Finance economy.
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