Сьогоднішня ціна Seipex Credits (SPEX)

Поточна ціна Seipex Credits (SPEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Seipex Credits:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.87 USD

- зміна ціни Seipex Credits протягом дня — -3.16%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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