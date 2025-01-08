Сьогоднішня ціна Seigniorage Shares (SHARE)

Поточна ціна Seigniorage Shares (SHARE) сьогодні становить 0.00500512 USD з ринковою капіталізацією $ 97.08K USD. Ціна SHARE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Seigniorage Shares:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.10 USD

- зміна ціни Seigniorage Shares протягом дня — -8.74%

- циркуляційна пропозиція – 19.40M USD

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