Ціна Seigniorage Shares (SHARE)
Поточна ціна Seigniorage Shares (SHARE) сьогодні становить 0.00500512 USD з ринковою капіталізацією $ 97.08K USD. Ціна SHARE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Seigniorage Shares:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.10 USD
- зміна ціни Seigniorage Shares протягом дня — -8.74%
- циркуляційна пропозиція – 19.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Seigniorage Shares до USD становила $ -0.000479634402603187.
За останні 30 днів зміна ціни Seigniorage Shares до USD становила $ -0.0008879968.
За останні 60 днів зміна ціни Seigniorage Shares до USD становила $ +0.0002247413.
За останні 90 днів зміна ціни Seigniorage Shares до USD становила $ +0.00065467811222674.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000479634402603187
|-8.74%
|30 днів
|$ -0.0008879968
|-17.74%
|60 днів
|$ +0.0002247413
|+4.49%
|90 днів
|$ +0.00065467811222674
|+15.05%
Останній аналіз цін Seigniorage Shares: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-8.74%
-7.22%
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