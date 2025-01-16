Ціна Seifmoon ($SEIF)
Поточна ціна Seifmoon ($SEIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SEIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Seifmoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28 USD
- зміна ціни Seifmoon протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Seifmoon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Seifmoon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Seifmoon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Seifmoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-32.22%
|60 днів
|$ 0
|-26.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Seifmoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Seifmoon is the first meme token on Sei Network. We believe that meme tokens are a great way to introduce and onboard new users on Sei Network. Started as a meme token, SEIF is now delevoping new products to adapt to the demand of their users and the market.
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