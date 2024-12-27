Сьогоднішня ціна Sei fastUSD (FASTUSD)

Поточна ціна Sei fastUSD (FASTUSD) сьогодні становить 0.998001 USD з ринковою капіталізацією $ 14.51M USD. Ціна FASTUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sei fastUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.77M USD

- зміна ціни Sei fastUSD протягом дня — -0.26%

- циркуляційна пропозиція – 14.54M USD

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