Ціна Sei fastUSD (FASTUSD)
Поточна ціна Sei fastUSD (FASTUSD) сьогодні становить 0.998001 USD з ринковою капіталізацією $ 14.51M USD. Ціна FASTUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sei fastUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.77M USD
- зміна ціни Sei fastUSD протягом дня — -0.26%
- циркуляційна пропозиція – 14.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sei fastUSD до USD становила $ -0.0026145475540147.
За останні 30 днів зміна ціни Sei fastUSD до USD становила $ -0.0024064798.
За останні 60 днів зміна ціни Sei fastUSD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sei fastUSD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0026145475540147
|-0.26%
|30 днів
|$ -0.0024064798
|-0.24%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sei fastUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-0.26%
+1.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure.
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