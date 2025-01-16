Сьогоднішня ціна Segment Finance (SEF)

Поточна ціна Segment Finance (SEF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SEF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Segment Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.77 USD

- зміна ціни Segment Finance протягом дня — -0.36%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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