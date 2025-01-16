Ціна Segment Finance (SEF)
Поточна ціна Segment Finance (SEF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SEF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Segment Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.77 USD
- зміна ціни Segment Finance протягом дня — -0.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Segment Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Segment Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Segment Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Segment Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.36%
|30 днів
|$ 0
|+21.04%
|60 днів
|$ 0
|+33.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Segment Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-0.36%
-4.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Segment Finance is a decentralized lending and borrowing platform built on BNB Chain.
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