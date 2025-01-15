Сьогоднішня ціна Seers (SEER)

Поточна ціна Seers (SEER) сьогодні становить 0.051114 USD з ринковою капіталізацією $ 1.74M USD. Ціна SEER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Seers:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.58 USD

- зміна ціни Seers протягом дня — +8.00%

- циркуляційна пропозиція – 34.00M USD

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