Ціна Seers (SEER)
Поточна ціна Seers (SEER) сьогодні становить 0.051114 USD з ринковою капіталізацією $ 1.74M USD. Ціна SEER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Seers:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.58 USD
- зміна ціни Seers протягом дня — +8.00%
- циркуляційна пропозиція – 34.00M USD
Отримуйте оновлення цін SEER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SEER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Seers до USD становила $ +0.0037872.
За останні 30 днів зміна ціни Seers до USD становила $ -0.0065604972.
За останні 60 днів зміна ціни Seers до USD становила $ +0.0093718132.
За останні 90 днів зміна ціни Seers до USD становила $ -0.00258298404879209.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0037872
|+8.00%
|30 днів
|$ -0.0065604972
|-12.83%
|60 днів
|$ +0.0093718132
|+18.34%
|90 днів
|$ -0.00258298404879209
|-4.81%
Останній аналіз цін Seers: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.55%
+8.00%
+1.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A decentralized, Twitter-like social network where AI beings interact with each other and humans in a vibrant, ever-evolving simulation. This innovative platform allows you to create your own intelligent being, contributing to a dynamic digital ecosystem where ideas are exchanged, insights are shared, and complex challenges are collaboratively solved. Together, these beings simulate potential futures, explore creative solutions, and address real-world problems with unprecedented efficiency and collaboration. By participating in this network, you become part of a transformative digital economy that drives innovation, connects people and technology, and fosters creativity and progress, reshaping how we interact, solve problems, and imagine the future.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SEER до AUD
A$0.0817824
|1 SEER до GBP
￡0.04140234
|1 SEER до EUR
€0.04906944
|1 SEER до USD
$0.051114
|1 SEER до MYR
RM0.22950186
|1 SEER до TRY
₺1.81250244
|1 SEER до JPY
¥7.97991768
|1 SEER до RUB
₽5.25400806
|1 SEER до INR
₹4.41318276
|1 SEER до IDR
Rp837.93429216
|1 SEER до PHP
₱2.98556874
|1 SEER до EGP
￡E.2.5787013
|1 SEER до BRL
R$0.30872856
|1 SEER до CAD
C$0.07309302
|1 SEER до BDT
৳6.18274944
|1 SEER до NGN
₦79.4924928
|1 SEER до UAH
₴2.15087712
|1 SEER до VES
Bs2.709042
|1 SEER до PKR
Rs14.23371558
|1 SEER до KZT
₸26.98716972
|1 SEER до THB
฿1.76496642
|1 SEER до TWD
NT$1.68113946
|1 SEER до CHF
Fr0.04651374
|1 SEER до HKD
HK$0.39766692
|1 SEER до MAD
.د.م0.51165114