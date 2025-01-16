Ціна Seek Tiger (STI)
Поточна ціна Seek Tiger (STI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Seek Tiger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.00 USD
- зміна ціни Seek Tiger протягом дня — +3.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Seek Tiger до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Seek Tiger до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Seek Tiger до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Seek Tiger до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.21%
|30 днів
|$ 0
|-34.96%
|60 днів
|$ 0
|-16.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Seek Tiger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+3.21%
-15.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Seek Tiger, a decentralized chain game aggregation platform, is committed to creating a GameFi chain game aggregation platform based on the concept of Web 3.0, integrating smart contract constraints and Dao voting governance for global users, including a meta universe ecosystem of decentralized NFT trading and cross chain integration system. GameFi chain game aggregation platform is mainly responsible for providing players with a cross chain aggregation game environment. Decentralized NFT trading, in order to realize the circulation of game assets and virtual social networking of creators and investors. It assists potential chain game incubation."
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