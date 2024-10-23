Токеноміка Seedworld (SWORLD) Дізнайтеся ключову інформацію про Seedworld (SWORLD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Seedworld (SWORLD) Description: Seedworld is a UGC (user-generated content) gaming platform that allows individuals to create, explore, and monetize their unique worlds and experiences. It provides easy-to-use tools for users to design games, lands, and assets, even without coding knowledge. In this ecosystem, players can craft their own economies, trade assets, and shape the future of the platform. Seedworld combines the creative freedom of user-generated content with a decentralized economy, where creators, players, and investors alike can thrive. What is the native utility of the $SWORLD Token? $SWORLD is the central token in the Seedworld ecosystem. $SWORLD can be used to purchase collections, lands and cosmetics $SWORLD is the only way to acquire Seedworld’s ingame currency Ame. Even if players use FIAT to purchase Ame, a portion of the funds is used to buyback and burn $SWORLD. $SWORLD is used for Lands and Seed Roots upgrades $SWORLD offers discounts for Battle Passes $SWORLD can be staked for rewards and to get free land & island NFTs $SWORLD can be farmed for rewards. Seedworld is focusing on several key verticals: Gaming: Providing players and creators with tools to build immersive games and experiences. User-Generated Content (UGC): Empowering players to craft and share their own assets, lands, and games. Virtual Economy: Creating an integrated economy where players can trade, monetize, and invest in NFTs and virtual goods. NFTs: Seedworld uses NFTs as the foundation for ownership of in-game assets, such as land, mounts, avatars, and items, giving creators control over their content. Cross-IP Collaboration: Offering a collaborative space where players and creators interact and co-develop experiences that can scale beyond traditional gaming. How many $SWORLD tokens are there in circulation? $SWORLD Token will launch on October 23, 2024, with a total of 2,187,422,513 tokens in circulation for a total supply of 20,000,000,000 tokens. The complete breakdown is: Tokenomics: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F0drPCmXc_Yu4ExRj5Iybi5RoCQcD96sW951-fENyyU/edit?usp=sharing Who are the backers of $SWORLD? Seedworld is backed by the leading Web3gaming Incubator Seedify Where can I buy $SWORLD? Starting October 23rd, $SWORLD will be available for purchase on a number of leading decentralized exchanges and chains: Ethereum: Uniswap Base: Aerodrom Solana: Raydium BSC: Pancakeswap Arbitrum: Camelot Avalanche: LFJ Офіційний вебсайт: https://seedworld.io/landing Whitepaper: https://seedworld.gitbook.io/seedworld-wp Купити SWORLD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Seedworld (SWORLD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Seedworld (SWORLD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,79M $ 2,79M $ 2,79M Загальна пропозиція: $ 20,00B $ 20,00B $ 20,00B Циркуляційна пропозиція: $ 7,60B $ 7,60B $ 7,60B FDV (повністю розведена вартість): $ 7,34M $ 7,34M $ 7,34M Історичний максимум: $ 0,00871045 $ 0,00871045 $ 0,00871045 Історичний мінімум: $ 0,00028441 $ 0,00028441 $ 0,00028441 Поточна ціна: $ 0,00036917 $ 0,00036917 $ 0,00036917 Дізнайтеся більше про ціну Seedworld (SWORLD)

Токеноміка Seedworld (SWORLD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Seedworld (SWORLD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SWORLD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SWORLD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SWORLD, досліджуйте ціну токена SWORLD в реальному часі!

Прогноз ціни SWORLD Хочете знати, куди рухається SWORLD? Наша сторінка прогнозу ціни SWORLD поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена SWORLD зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!