Сьогоднішня ціна Seedworld (SWORLD)

Поточна ціна Seedworld (SWORLD) сьогодні становить 0.00508673 USD з ринковою капіталізацією $ 11.14M USD. Ціна SWORLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Seedworld:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 227.19K USD

- зміна ціни Seedworld протягом дня — +0.29%

- циркуляційна пропозиція – 2.19B USD

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