Сьогоднішня ціна Seedless Wallet

Поточна ціна Seedless Wallet (SEED) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SEED до USD становить $ 0 за SEED.

Seedless Wallet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 36 035, з циркуляційною пропозицією у 999,81M SEED. Протягом останніх 24 годин SEED торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SEED змінився на -0,25% за останню годину та на -12,59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Seedless Wallet (SEED)

Ринкова капіталізація $ 36,04K$ 36,04K $ 36,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36,04K$ 36,04K $ 36,04K Циркуляційне постачання 999,81M 999,81M 999,81M Загальна пропозиція 999 810 754,8537762 999 810 754,8537762 999 810 754,8537762

Поточна ринкова капіталізація Seedless Wallet — $ 36,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SEED — 999,81M, зі загальною пропозицією 999810754.8537762. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36,04K.