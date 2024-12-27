Сьогоднішня ціна Seedify NFT Space (SNFTS)

Поточна ціна Seedify NFT Space (SNFTS) сьогодні становить 0.00166181 USD з ринковою капіталізацією $ 8.35M USD. Ціна SNFTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Seedify NFT Space:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.22 USD

- зміна ціни Seedify NFT Space протягом дня — +3.63%

- циркуляційна пропозиція – 5.02B USD

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