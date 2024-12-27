Ціна Seedify NFT Space (SNFTS)
Поточна ціна Seedify NFT Space (SNFTS) сьогодні становить 0.00166181 USD з ринковою капіталізацією $ 8.35M USD. Ціна SNFTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Seedify NFT Space:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.22 USD
- зміна ціни Seedify NFT Space протягом дня — +3.63%
- циркуляційна пропозиція – 5.02B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Seedify NFT Space до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Seedify NFT Space до USD становила $ -0.0003746432.
За останні 60 днів зміна ціни Seedify NFT Space до USD становила $ -0.0005315254.
За останні 90 днів зміна ціни Seedify NFT Space до USD становила $ -0.000051325810015919.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.63%
|30 днів
|$ -0.0003746432
|-22.54%
|60 днів
|$ -0.0005315254
|-31.98%
|90 днів
|$ -0.000051325810015919
|-2.99%
Останній аналіз цін Seedify NFT Space: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
+3.63%
+3.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs.
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€0.0015787195
|1 SNFTS до USD
$0.00166181
|1 SNFTS до MYR
RM0.0074282907
|1 SNFTS до TRY
₺0.0585289482
|1 SNFTS до JPY
¥0.262067437
|1 SNFTS до RUB
₽0.1744734319
|1 SNFTS до INR
₹0.1419850464
|1 SNFTS до IDR
Rp26.8033833443
|1 SNFTS до PHP
₱0.0965179248
|1 SNFTS до EGP
￡E.0.0845196566
|1 SNFTS до BRL
R$0.0103198401
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C$0.0023763883
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৳0.1986361493
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₦2.5724486438
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₴0.0697295476
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Bs0.08475231
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Rs0.4626312859
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₸0.8700572436
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฿0.0565347762
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NT$0.0545239861
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Fr0.001495629
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HK$0.0128956456
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