Ціна Seeded Network (SEEDED)
Поточна ціна Seeded Network (SEEDED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SEEDED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Seeded Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.20 USD
- зміна ціни Seeded Network протягом дня — +1.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SEEDED до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SEEDED.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Seeded Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Seeded Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Seeded Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Seeded Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.25%
|30 днів
|$ 0
|-6.10%
|60 днів
|$ 0
|-3.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Seeded Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.25%
-2.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Seeded Network is focused on developing a network of DeFi products all serving a purpose to bring the network synchronised usage and add utility to our $SEEDED token. Seeded Networks flagship, the lending protocol, will be the first of its kind on Solana to provide LP collateral which will allow users to use LP tokens are collateral and borrow other assets while also providing utility to other parts of the Network.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SEEDED до AUD
A$--
|1 SEEDED до GBP
￡--
|1 SEEDED до EUR
€--
|1 SEEDED до USD
$--
|1 SEEDED до MYR
RM--
|1 SEEDED до TRY
₺--
|1 SEEDED до JPY
¥--
|1 SEEDED до RUB
₽--
|1 SEEDED до INR
₹--
|1 SEEDED до IDR
Rp--
|1 SEEDED до PHP
₱--
|1 SEEDED до EGP
￡E.--
|1 SEEDED до BRL
R$--
|1 SEEDED до CAD
C$--
|1 SEEDED до BDT
৳--
|1 SEEDED до NGN
₦--
|1 SEEDED до UAH
₴--
|1 SEEDED до VES
Bs--
|1 SEEDED до PKR
Rs--
|1 SEEDED до KZT
₸--
|1 SEEDED до THB
฿--
|1 SEEDED до TWD
NT$--
|1 SEEDED до CHF
Fr--
|1 SEEDED до HKD
HK$--
|1 SEEDED до MAD
.د.م--