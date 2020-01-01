Токеноміка seed USDN (SUSDN) Дізнайтеся ключову інформацію про seed USDN (SUSDN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація seed USDN (SUSDN) sUSDN (seed USDN) is designed to kickstart TVL ahead of USDN's official launch in January. Every sUSDN is backed by sUSDe, giving users double yield opportunities. And every sUSDN can be reedemed anytime for sUSDe and later for $USDN! USDN is the first ever Decentralized Synthethic Dollar. No KYC. With intrinsic yield. The first on-chain ETH perpetual with No Counterparty Liquidation, Guaranteed Stop Loss, Market Manipulation Protection, Anti Stop-Loss hunting Protection, Ultra-competitive funding rates, Secured by the Ethereum Network. More information at https://smardex.io/ Офіційний вебсайт: https://smardex.io Купити SUSDN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни seed USDN (SUSDN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена seed USDN (SUSDN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,56M $ 2,56M $ 2,56M Історичний максимум: $ 1,86 $ 1,86 $ 1,86 Історичний мінімум: $ 0,607329 $ 0,607329 $ 0,607329 Поточна ціна: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Дізнайтеся більше про ціну seed USDN (SUSDN)

Токеноміка seed USDN (SUSDN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки seed USDN (SUSDN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUSDN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUSDN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUSDN, досліджуйте ціну токена SUSDN в реальному часі!

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