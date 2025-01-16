Ціна seed USDN (SUSDN)
Поточна ціна seed USDN (SUSDN) сьогодні становить 1.15 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUSDN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності seed USDN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.54K USD
- зміна ціни seed USDN протягом дня — +0.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни seed USDN до USD становила $ +0.00423077.
За останні 30 днів зміна ціни seed USDN до USD становила $ +0.0174082400.
За останні 60 днів зміна ціни seed USDN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни seed USDN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00423077
|+0.37%
|30 днів
|$ +0.0174082400
|+1.51%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін seed USDN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+0.37%
+0.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
sUSDN (seed USDN) is designed to kickstart TVL ahead of USDN's official launch in January. Every sUSDN is backed by sUSDe, giving users double yield opportunities. And every sUSDN can be reedemed anytime for sUSDe and later for $USDN! USDN is the first ever Decentralized Synthethic Dollar. No KYC. With intrinsic yield. The first on-chain ETH perpetual with No Counterparty Liquidation, Guaranteed Stop Loss, Market Manipulation Protection, Anti Stop-Loss hunting Protection, Ultra-competitive funding rates, Secured by the Ethereum Network. More information at https://smardex.io/
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