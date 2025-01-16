Сьогоднішня ціна seed USDN (SUSDN)

Поточна ціна seed USDN (SUSDN) сьогодні становить 1.15 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUSDN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності seed USDN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.54K USD

- зміна ціни seed USDN протягом дня — +0.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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