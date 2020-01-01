Токеноміка SEDUX AI (SEDUX) Дізнайтеся ключову інформацію про SEDUX AI (SEDUX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SEDUX AI (SEDUX) SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection. Офіційний вебсайт: https://sedux.live/ Whitepaper: https://seduxai.gitbook.io/sedux.live Купити SEDUX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SEDUX AI (SEDUX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SEDUX AI (SEDUX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 32,58K $ 32,58K $ 32,58K Загальна пропозиція: $ 982,09M $ 982,09M $ 982,09M Циркуляційна пропозиція: $ 965,31M $ 965,31M $ 965,31M FDV (повністю розведена вартість): $ 33,15K $ 33,15K $ 33,15K Історичний максимум: $ 0,00193357 $ 0,00193357 $ 0,00193357 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SEDUX AI (SEDUX)

Токеноміка SEDUX AI (SEDUX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SEDUX AI (SEDUX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SEDUX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SEDUX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SEDUX, досліджуйте ціну токена SEDUX в реальному часі!

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