Ціна SEDUX AI (SEDUX)
Поточна ціна SEDUX AI (SEDUX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 744.02K USD. Ціна SEDUX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SEDUX AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 386.69K USD
- зміна ціни SEDUX AI протягом дня — -45.28%
- циркуляційна пропозиція – 965.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SEDUX AI до USD становила $ -0.000641345249828373.
За останні 30 днів зміна ціни SEDUX AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SEDUX AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SEDUX AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000641345249828373
|-45.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SEDUX AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.08%
-45.28%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection.
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