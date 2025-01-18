Сьогоднішня ціна SEDUX AI (SEDUX)

Поточна ціна SEDUX AI (SEDUX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 744.02K USD. Ціна SEDUX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SEDUX AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 386.69K USD

- зміна ціни SEDUX AI протягом дня — -45.28%

- циркуляційна пропозиція – 965.41M USD

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