Сьогоднішня ціна Securitize Tokenized AAA CLO Fund

Поточна ціна Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) сьогодні становить $ 1 026,37, зі зміною 0,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STAC до USD становить $ 1 026,37 за STAC.

Securitize Tokenized AAA CLO Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 102 840 376, з циркуляційною пропозицією у 100,20K STAC. Протягом останніх 24 годин STAC торгувався між $ 1 024,59 (мінімум) та $ 1 028,15 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1 032,64, тоді як історичний мінімум — $ 997,66.

У короткостроковій динаміці STAC змінився на -0,01% за останню годину та на +0,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC)

Ринкова капіталізація $ 102,84M$ 102,84M $ 102,84M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 102,84M$ 102,84M $ 102,84M Циркуляційне постачання 100,20K 100,20K 100,20K Загальна пропозиція 100 197,807065 100 197,807065 100 197,807065

Поточна ринкова капіталізація Securitize Tokenized AAA CLO Fund — $ 102,84M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція STAC — 100,20K, зі загальною пропозицією 100197.807065. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 102,84M.