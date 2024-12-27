Сьогоднішня ціна Secured On Blockchain (SOB)

Поточна ціна Secured On Blockchain (SOB) сьогодні становить 0.418704 USD з ринковою капіталізацією $ 416.61K USD. Ціна SOB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Secured On Blockchain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 509.22 USD

- зміна ціни Secured On Blockchain протягом дня — +1.18%

- циркуляційна пропозиція – 995.00K USD

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