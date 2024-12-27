Ціна Secured On Blockchain (SOB)
Поточна ціна Secured On Blockchain (SOB) сьогодні становить 0.418704 USD з ринковою капіталізацією $ 416.61K USD. Ціна SOB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Secured On Blockchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 509.22 USD
- зміна ціни Secured On Blockchain протягом дня — +1.18%
- циркуляційна пропозиція – 995.00K USD
Отримуйте оновлення цін SOB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SOB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Secured On Blockchain до USD становила $ +0.00486899.
За останні 30 днів зміна ціни Secured On Blockchain до USD становила $ -0.2226293550.
За останні 60 днів зміна ціни Secured On Blockchain до USD становила $ -0.1106338648.
За останні 90 днів зміна ціни Secured On Blockchain до USD становила $ +0.00140392738834886.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00486899
|+1.18%
|30 днів
|$ -0.2226293550
|-53.17%
|60 днів
|$ -0.1106338648
|-26.42%
|90 днів
|$ +0.00140392738834886
|+0.34%
Останній аналіз цін Secured On Blockchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
+1.18%
-1.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Secured On Blockchain (SOB) is a platform that allows you to store vital information of your assets (physical or digital) on the blockchain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SOB до AUD
A$0.6699264
|1 SOB до GBP
￡0.33077616
|1 SOB до EUR
€0.3977688
|1 SOB до USD
$0.418704
|1 SOB до MYR
RM1.87160688
|1 SOB до TRY
₺14.74675488
|1 SOB до JPY
¥66.0296208
|1 SOB до RUB
₽43.95973296
|1 SOB до INR
₹35.77406976
|1 SOB до IDR
Rp6,753.28937712
|1 SOB до PHP
₱24.31832832
|1 SOB до EGP
￡E.21.29528544
|1 SOB до BRL
R$2.60015184
|1 SOB до CAD
C$0.59874672
|1 SOB до BDT
৳50.04768912
|1 SOB до NGN
₦648.14541792
|1 SOB до UAH
₴17.56881984
|1 SOB до VES
Bs21.353904
|1 SOB до PKR
Rs116.56300656
|1 SOB до KZT
₸219.21666624
|1 SOB до THB
฿14.24431008
|1 SOB до TWD
NT$13.73767824
|1 SOB до CHF
Fr0.3768336
|1 SOB до HKD
HK$3.24914304
|1 SOB до MAD
.د.م4.22472336