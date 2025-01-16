Сьогоднішня ціна Secured MoonRat (SMRAT)

Поточна ціна Secured MoonRat (SMRAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMRAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Secured MoonRat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.64 USD

- зміна ціни Secured MoonRat протягом дня — +0.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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