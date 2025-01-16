Ціна Secured MoonRat (SMRAT)
Поточна ціна Secured MoonRat (SMRAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMRAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Secured MoonRat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.64 USD
- зміна ціни Secured MoonRat протягом дня — +0.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Secured MoonRat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Secured MoonRat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Secured MoonRat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Secured MoonRat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.68%
|30 днів
|$ 0
|-3.40%
|60 днів
|$ 0
|+8.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Secured MoonRat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+0.68%
+1.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Secured MoonRat Token brings the most revolutionary mechanism to BSC ecosystem: Earn $BNB just by holding SMRAT token The Secured MoonRat Token is the stablest and the most secured version to Earn BNB Secured MoonRat Token is a community-driven, fair launched DeFi project built on Binance Smart Chain #BSC. Three functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition, & Burn
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