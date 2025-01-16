Сьогоднішня ціна SecureChain AI (SCAI)

Поточна ціна SecureChain AI (SCAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SecureChain AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.86 USD

- зміна ціни SecureChain AI протягом дня — -25.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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