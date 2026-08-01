Сьогоднішня ціна Secure Legion

Поточна ціна Secure Legion (SECURE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SECURE до USD становить $ 0 за SECURE.

Secure Legion наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 71 639, з циркуляційною пропозицією у 1,32B SECURE. Протягом останніх 24 годин SECURE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00128948, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SECURE змінився на -0,75% за останню годину та на +38,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Secure Legion (SECURE)

Ринкова капіталізація $ 71,64K$ 71,64K $ 71,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 71,64K$ 71,64K $ 71,64K Циркуляційне постачання 1,32B 1,32B 1,32B Загальна пропозиція 1 315 333 859,678892 1 315 333 859,678892 1 315 333 859,678892

Поточна ринкова капіталізація Secure Legion — $ 71,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SECURE — 1,32B, зі загальною пропозицією 1315333859.678892. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 71,64K.