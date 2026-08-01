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Поточна ціна Secure Legion сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SECURE становить 71 639 USD. Відстежуйте оновлення цін SECURE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Secure Legion сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SECURE становить 71 639 USD. Відстежуйте оновлення цін SECURE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SECURE

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Що таке SECURE

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Ціна Secure Legion (SECURE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SECURE до USD:

$0,00005451
$0,00005451$0,00005451
-2,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Secure Legion (SECURE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:39:45 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Secure Legion

Поточна ціна Secure Legion (SECURE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SECURE до USD становить $ 0 за SECURE.

Secure Legion наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 71 639, з циркуляційною пропозицією у 1,32B SECURE. Протягом останніх 24 годин SECURE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00128948, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SECURE змінився на -0,75% за останню годину та на +38,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Secure Legion (SECURE)

$ 71,64K
$ 71,64K$ 71,64K

--
----

$ 71,64K
$ 71,64K$ 71,64K

1,32B
1,32B 1,32B

1 315 333 859,678892
1 315 333 859,678892 1 315 333 859,678892

Поточна ринкова капіталізація Secure Legion — $ 71,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SECURE — 1,32B, зі загальною пропозицією 1315333859.678892. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 71,64K.

Історія ціни Secure Legion у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00128948
$ 0,00128948$ 0,00128948

$ 0
$ 0$ 0

-0,75%

-3,03%

+38,10%

+38,10%

Історія ціни Secure Legion (SECURE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Secure Legion до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Secure Legion до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Secure Legion до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Secure Legion до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,03%
30 днів$ 0-38,03%
60 днів$ 0-68,67%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Secure Legion

Прогноз ціни Secure Legion (SECURE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SECURE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Secure Legion (SECURE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Secure Legion потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Secure Legion у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SECURE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Secure Legion.

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Ресурс Secure Legion (SECURE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Solana Ecosystem

Про Secure Legion

Яка зараз актуальна вартість Secure Legion?

Сьогодні Secure Legion торгується за ціною ₴, змінивши свою ціну на -3.03% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є SECURE саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має Secure Legion сьогодні?

Secure Legion має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував SECURE протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі SECURE сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику Secure Legion?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Solana Ecosystem, побудований на --, профіль ризику SECURE може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про Secure Legion

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:39:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Secure Legion (SECURE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
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-23,70%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

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ISEK

$0,002217
$0,002217$0,002217

+70,53%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00611
$0,00611$0,00611

+35,77%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003439
$0,0003439$0,0003439

+29,77%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,9087
$2,9087$2,9087

+20,19%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0117
$0,0117$0,0117

+11,42%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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