Сьогоднішня ціна SECT BOT (SECT)

Поточна ціна SECT BOT (SECT) сьогодні становить 0.091625 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SECT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SECT BOT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 783.86 USD

- зміна ціни SECT BOT протягом дня — +3.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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