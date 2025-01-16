Ціна SECT BOT (SECT)
Поточна ціна SECT BOT (SECT) сьогодні становить 0.091625 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SECT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SECT BOT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 783.86 USD
- зміна ціни SECT BOT протягом дня — +3.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SECT BOT до USD становила $ +0.00317686.
За останні 30 днів зміна ціни SECT BOT до USD становила $ -0.0280086171.
За останні 60 днів зміна ціни SECT BOT до USD становила $ -0.0543334692.
За останні 90 днів зміна ціни SECT BOT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00317686
|+3.59%
|30 днів
|$ -0.0280086171
|-30.56%
|60 днів
|$ -0.0543334692
|-59.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SECT BOT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+3.59%
-8.65%
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