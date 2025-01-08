Ціна SecondBTC (SBTC)
Поточна ціна SecondBTC (SBTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.69K USD. Ціна SBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SecondBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 687.28 USD
- зміна ціни SecondBTC протягом дня — -12.37%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SecondBTC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SecondBTC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SecondBTC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SecondBTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.37%
|30 днів
|$ 0
|-64.68%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SecondBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-12.37%
-0.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Secondbtc has unveiled an innovative approach to #cryptocurrency exchanges by releasing its official token on pump.fun and empowering the community. Launching a token on the pump.fun memecoin platform sets this project apart, as no cryptocurrency exchange has launched their exchange token on a platform like pump.fun that allows users to purchase any quantity of supply. Secondbtc allocated 97% of its total supply to the public.
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