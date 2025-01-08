Сьогоднішня ціна SecondBTC (SBTC)

Поточна ціна SecondBTC (SBTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.69K USD. Ціна SBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SecondBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 687.28 USD

- зміна ціни SecondBTC протягом дня — -12.37%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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