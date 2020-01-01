Токеноміка Second World Games (SWIO)
Інформація Second World Games (SWIO)
The primary token powering Second World Games ecosystem:
- Use, transfer and win SWIO across all Second World Games
- In-game tournaments and leagues with SWIO rewards
- Bet SWIO against other players in PVP battles
- Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY
Токеноміка та аналіз ціни Second World Games (SWIO)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Second World Games (SWIO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Second World Games (SWIO): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Second World Games (SWIO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів SWIO, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SWIO, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку SWIO, досліджуйте ціну токена SWIO в реальному часі!
Прогноз ціни SWIO
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