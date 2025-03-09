Сьогоднішня ціна Second World Games (SWIO)

Поточна ціна Second World Games (SWIO) сьогодні становить 0.00239859 USD з ринковою капіталізацією $ 16.85K USD. Ціна SWIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Second World Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.24 USD

- зміна ціни Second World Games протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 7.02M USD

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