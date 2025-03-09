Ціна Second World Games (SWIO)
Поточна ціна Second World Games (SWIO) сьогодні становить 0.00239859 USD з ринковою капіталізацією $ 16.85K USD. Ціна SWIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Second World Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.24 USD
- зміна ціни Second World Games протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 7.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Second World Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Second World Games до USD становила $ -0.0009864182.
За останні 60 днів зміна ціни Second World Games до USD становила $ -0.0019854870.
За останні 90 днів зміна ціни Second World Games до USD становила $ -0.034189018183854876.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0009864182
|-41.12%
|60 днів
|$ -0.0019854870
|-82.77%
|90 днів
|$ -0.034189018183854876
|-93.44%
Останній аналіз цін Second World Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-3.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The primary token powering Second World Games ecosystem: - Use, transfer and win SWIO across all Second World Games - In-game tournaments and leagues with SWIO rewards - Bet SWIO against other players in PVP battles - Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY
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