Ціна SeChain (SNN)
Поточна ціна SeChain (SNN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 63.36K USD. Ціна SNN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SeChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.34 USD
- зміна ціни SeChain протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 32.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SeChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SeChain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SeChain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SeChain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.06%
|30 днів
|$ 0
|-20.89%
|60 днів
|$ 0
|-20.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SeChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.06%
+0.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SeChain project is building the future of decentralized services where the service provider & the customers can get the work done in decentralized environment far from centralized companies, so any one need a service like painting house , repairing car , selling used items, providing any pro service like transportations , logistics , supply chain ..etc. can simply own SNN , then it will be used as guarantee of work done , after confirmation of service funds will be release to the service provider ,
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