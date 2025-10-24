Інформація щодо ціни Seascape Crowns (CWS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,154226 $ 0,154226 $ 0,154226 Мін. за 24 год $ 0,20209 $ 0,20209 $ 0,20209 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,154226$ 0,154226 $ 0,154226 Макс. за 24 год $ 0,20209$ 0,20209 $ 0,20209 Рекордний максимум $ 61,33$ 61,33 $ 61,33 Найнижча ціна $ 0,063296$ 0,063296 $ 0,063296 Зміна ціни (за 1 год) -1,29% Зміна ціни (1 дн.) +27,29% Зміна ціни (за 7 дн.) +24,35% Зміна ціни (за 7 дн.) +24,35%

Актуальна ціна Seascape Crowns (CWS) становить $0,196649. За останні 24 години CWS торгувався між мінімумом у $ 0,154226 і максимумом у $ 0,20209, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CWS становить $ 61,33, тоді як його історичний мінімум — $ 0,063296.

Що стосується короткострокових результатів, то CWS змінився на -1,29% за останню годину, +27,29% за 24 години та на +24,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Seascape Crowns (CWS)

Ринкова капіталізація $ 1,50M$ 1,50M $ 1,50M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,50M$ 1,50M $ 1,50M Циркуляційне постачання 7,65M 7,65M 7,65M Загальна пропозиція 7 645 850,9663491575 7 645 850,9663491575 7 645 850,9663491575

Поточна ринкова капіталізація Seascape Crowns — $ 1,50M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CWS — 7,65M, зі загальною пропозицією 7645850.9663491575. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,50M.