Ціна Search (0XSEARCH)
Поточна ціна Search (0XSEARCH) сьогодні становить 0.00705466 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 0XSEARCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Search:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.54 USD
- зміна ціни Search протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Search до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Search до USD становила $ -0.0026120746.
За останні 60 днів зміна ціни Search до USD становила $ -0.0039499873.
За останні 90 днів зміна ціни Search до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0026120746
|-37.02%
|60 днів
|$ -0.0039499873
|-55.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Search: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-20.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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