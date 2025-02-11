Ціна Seamans Token (SEAT)
Поточна ціна Seamans Token (SEAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SEAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Seamans Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 520.51 USD
- зміна ціни Seamans Token протягом дня — +14.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Seamans Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Seamans Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Seamans Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Seamans Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14.69%
|30 днів
|$ 0
|+9.41%
|60 днів
|$ 0
|-28.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Seamans Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+14.69%
-4.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Seamans Tec is a tailor-made cryptocurrency solution focused on marine leisure culture, B to B, B to C, C to C maritime trade, used vessel trading, yacht rental and sales, aquatic products, marine consumables, ESG, and maritime industries around the world, enabling Seamans Tec to revitalize the maritime industry and drive a sustainable maritime culture. We promise to lead the way in the on-purpose and easy-to-use use of Seamans Tec in comprehensive maritime communications, specifically designed to streamline all transactions in the maritime industry and facilitate seamless communication with a comprehensive platform. We promise to lead the way in the on-purpose and easy-to-use use of Seamans Tec in comprehensive maritime communications, specifically designed to streamline all transactions in the maritime industry and facilitate seamless communication with a comprehensive platform.
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