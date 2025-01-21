Ціна SEAMANIA (SEAMANIA)
Поточна ціна SEAMANIA (SEAMANIA) сьогодні становить 0.02298298 USD з ринковою капіталізацією $ 23.33M USD. Ціна SEAMANIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SEAMANIA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 872.98K USD
- зміна ціни SEAMANIA протягом дня — +16.15%
- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SEAMANIA до USD становила $ +0.00319645.
За останні 30 днів зміна ціни SEAMANIA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SEAMANIA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SEAMANIA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00319645
|+16.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SEAMANIA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-12.53%
+16.15%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
🌍 Introduction: A Legendary Icon, Reimagined for the Future The SEAMANIA Protocol, led by SEAMAN Cult, aims to revive one of SEGA Dreamcast's most iconic and best-selling game titles with AI integration—a worldwide cultural phenomenon that won numerous awards in the U.S. and Japan. More than just a game, SEAMAN was the world’s first AI-powered interactive experience, enabling voice-based conversations long before the AI revolution. Now, SEAMAN returns not as a mere game, but as an advanced AI agent, blending nostalgia with cutting-edge technology. This human-faced fish is reborn as a deeply intelligent, emotionally responsiveAI, offering limitless customization and integration into the modern digital world. With GenAI-powered customization, users can create their own SEAMAN AI, shaping it into a cherished lostone, a favorite celebrity, or even historical figures. This is no longer a game—it's an AI-driven personal companion and the digital evolution for human interaction. 🔥 Concept: The Wisdom of a Legendary AI-powered Companion At the core of the SEAMANIA Protocol lies the legendary Seaman—a mystical, human-faced fish endowed withancient wisdom and the ability to understand human language. More than just an AI, it is your trustedadvisor, best friend, therapist, personal cheerleader, witty conversationalist, intelligent guide, SEAMANIA is a life coach. Housed in your own digital aquarium, your SEAMAN AI reduces stress, combats loneliness, and guides humanity towards a brighter future. Imagine an AI companion that doesn’t just respond but truly understands, entertains, and supports you—blending humor, sarcasm, and wisdom.
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