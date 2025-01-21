Сьогоднішня ціна SEAMANIA (SEAMANIA)

Поточна ціна SEAMANIA (SEAMANIA) сьогодні становить 0.02298298 USD з ринковою капіталізацією $ 23.33M USD. Ціна SEAMANIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SEAMANIA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 872.98K USD

- зміна ціни SEAMANIA протягом дня — +16.15%

- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD

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