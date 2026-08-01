Сьогоднішня ціна Seal the Night Rider

Поточна ціна Seal the Night Rider (RIDER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RIDER до USD становить $ 0 за RIDER.

Seal the Night Rider наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 630,92, з циркуляційною пропозицією у 1,00B RIDER. Протягом останніх 24 годин RIDER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RIDER змінився на +0,20% за останню годину та на +4,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Seal the Night Rider (RIDER)

Ринкова капіталізація $ 11,63K$ 11,63K $ 11,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,63K$ 11,63K $ 11,63K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Seal the Night Rider — $ 11,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RIDER — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,63K.